A seca que afectou todo o território continental do ano passado talvez tenha ajudado à resposta: quando colocados perante a afirmação de que “o planeta Terra será sempre abundante em água”, 83,3% dos participantes num inquérito promovido pelo grupo Águas de Portugal afirmam o seu desacordo. Mas, por outro lado, quanto toca a avaliar os seus próprios comportamentos, 61,8% das 1662 pessoas que participaram neste estudo assumem que estão a exceder-se no uso abusivo deste bem essencial. A dissonância entre o nível de informação, as atitudes e os comportamentos é um problema identificado no trabalho que é nesta terça-feira apresentado, em Lisboa, e a partir do qual se pretende orientar campanhas de comunicação para estimular a poupança deste recurso.

A água que gastamos quando abrimos uma torneira lá em casa representa menos de um quinto do total consumido no país. A agricultura, responsável por 77% do consumo, segundo dados oficiais, é um sector onde há muito a fazer para gerir, com parcimónia, um recurso que entrou na agenda com as sucessivas secas, mais ou menos severas, que o país vem atravessando, ou com notícias mais alarmantes, como as da Cidade do Cabo, que continua a enfrentar uma crise de abastecimento. No sector doméstico, no entanto, os 187 litros que, em média, cada português consome diariamente estão confortavelmente longe dos 50 litros/dia por pessoa impostos, há meses, naquela cidade da África do Sul, perante a ameaça do Dia Zero. O dia em que nem uma gota sairá das torneiras.

Em Portugal, os cenários climáticos apontam para um aumento das dificuldades de abastecimento de água para as várias finalidades e ainda na semana passada, numa entrevista com o PÚBLICO, a propósito do novo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o ministro do Ambiente assumia que o país vai ter de “fazer na água uma transição em tudo semelhante à que se fez na energia” e “gerir a água a partir da procura”.

Para Matos Fernandes, os portugueses, agricultores, consumidores domésticos ou industriais, têm de deixar de pensar que vai haver mais oferta, em termos de recursos hídricos, para um consumo em crescendo, e têm, em vez disso, de aumentar a eficiência. Ou seja, gastar menos água nas suas actividades diárias, ou poluir menos, no caso da indústria.

O ministro notava ainda que há ainda um caminho a fazer para tornar justo o valor cobrado por este bem essencial em actividades como a agricultura ou a indústria, que pagam menos por ele do que boa parte dos consumidores domésticos, sujeitos, em muitos concelhos, a tarifas já ajustadas ao custo de produção.

Em Portugal, a factura média por dez metros cúbicos de água é de 23,3 euros. Entre os inquiridos, esse valor sobe para 26,7 euros e 75% deles discordam da ideia de que “a forma mais eficaz para assegurar a utilização eficiente da água é aumentar o preço”. Mesmo que admitam (64,6%), por outro lado, que as situações de seca vão fazer aumentar o seu custo.

A água e a electricidade são os bens mais estruturais para o funcionamento do dia-a-dia dos inquiridos – muito mais do que os combustíveis, o gás, ou as telecomunicações, dizem. Mas isso não tem correspondência no orçamento mensal de despesas, no qual a água pesa 4%, um pouco mais do que o gás (3,5%), mas bem menos do que as telecomunicações (9,3%) ou os combustíveis e a electricidade, ambos acima dos 41%.

Não espanta, por isso, que a eventual redução do consumo de água surja em penúltimo lugar nas estratégias de poupança, que para os participantes neste inquérito seria mais efectiva com uma aposta na redução da factura com as telecomunicações.

E, no entanto, quando colocados perante a afirmação de que “as pessoas têm o direito de utilizar a água da forma que quiserem", 88% assumem que não pode ser assim, sem grandes discrepâncias entre faixas etárias. Até consideram, maioritariamente (76,1%) que não há exagero na ideia de que existe uma crise ecológica. Mas, quando avaliam a sociedade em que vivem, reconhecem (57%) que a água não é valorizada como sendo um bem escasso. Algo que pode explicar que, nas respostas relacionadas com a percepção do desperdício nas habitações, a água, com 21%, surja logo depois da electricidade (23,9%), no top sete dos gastos excessivos, à frente do gás, do combustível, dos produtos de higiene, do papel e consumíveis ou produtos alimentares.

Dados recolhidos a partir de 1662 inquéritos online O estudo realizado pelo Instituto de Marketing Research para a Águas de Portugal tenta responder a uma pergunta de partida: “Como aumentar a predisposição para a adopção de comportamentos de consumo racional da água?”. O trabalho de pesquisa teve por base questões abertas colocadas a um Focus Group (composto por cidadãos residentes em Lisboa com mais de 18 anos) e um inquérito estruturado preenchido na internet por mil pessoas, a que somam mais 662 preenchidos no Portal da Água, entre 22 de Março e 15 de Abril, com um intervalo de confiança de 95% e um erro da amostra de 2,4%. Entre aqueles que responderam ao inquérito, o grosso da amostra, 80,7%, está na faixa entre os 25 e os 54 anos, e o agregado familiar médio é de 3 pessoas. Do total de inquiridos, 86,5% eram responsáveis pelo pagamento da respectiva factura da água, cujo valor mensal ronda, para o total da amostra, os 26,7 euros. Quanto a habilitações, 66,9% dos inquiridos tinham licenciatura ou mestrado, a que se somam 25,9% com o ensino secundário.

17,3% não bebem água da torneira

O inquérito dá a perceber que o consumo, para beber, de água da torneira, é superior ao consumo de água engarrafada, apesar de haver algumas percepções erradas quanto à qualidade da água que nos entra em casa pelas canalizações.

Num país em que, segundo o último Relatório do Estado do Ambiente, 98,6% da água que nos chega a casa é segura, só 59,4% dos que participaram neste estudo concordam com a afirmação que de ela “é muito boa”, com 18,4%, quase um quinto, a discordar dessa afirmação. Há 17,3% que dizem não consumir água da torneira por razões várias como o facto de não gostarem do sabor (46,8%), e, mais preocupante, por falta de confiança na sua qualidade (36,1%).

Para a equipa que elaborou o inquérito, este estudo demonstra um auto-reconhecimento da existência de desperdício mas também deixa claro que não será pelo lado da poupança na carteira, apenas, que se induzirá a poupança. Pelos dados recolhidos, a sensibilização para a redução do consumo de água parece aumentar quando se associam argumentos de sustentabilidade ambiental, embora seja preciso, dizem, desconstruir uma ideia bem presente: a associação entre a redução do consumo de água e a diminuição de conforto. O estudo aborda ainda questões relacionadas com o uso de água reciclada, para alguns fins, o que “não capta receptividade relevante entre os inquiridos”.

O inquérito deixa pistas para estimular a poupança de água. Percebe-se que os inquiridos admitem estar a consumir água a mais, e que estão mais disponíveis para responder positivamente a campanhas de sensibilização ou medidas que incluam recompensas do que a mecanismos de penalização, como o aumento de preço, “ainda que reconheçam, a estes, efeitos mais imediatos”. Na comunicação, dão importância a dicas de poupança e ao exemplo dos actores institucionais, de quem esperam “acções efectivas”.

