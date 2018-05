Blocos operatórios dos principais hospitais do país encerrados e consultas externas canceladas é o primeiro balanço feito pelos sindicatos médicos à greve de três dias que arrancou nesta terça-feira.

Em declarações aos jornalistas à porta das consultas externas no Hospital São José, em Lisboa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Paulo Roque da Cunha, disse que os primeiros dados de adesão à greve se prendem fundamentalmente com os blocos operatórios e vão no sentido do que os sindicatos previam: demonstram "o grande descontentamento que existe entre os médicos".

Segundo Roque da Cunha, estão encerrados todos os blocos operatórios de Faro e Portimão, no Algarve, em São José e Santa Maria (Lisboa). No Hospital de São João e em Matosinhos, no Porto, está apenas um bloco a funcionar.

80% de adesão

Em relação às consultas externas, o dirigente sindical disse que ainda é cedo para ter um ponto de situação, uma vez que decorrem ao longo do dia, mas os dados preliminares das unidades de saúde familiar (USF) e das consultas externas dos hospitais apontam para um número muito próximo dos 80% de adesão.

Os médicos iniciaram hoje às 00h três dias de greve nacional, uma paralisação que os sindicatos consideram ser pela "defesa do Serviço Nacional de Saúde".

Ao início da manhã, a Lusa esteve no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) onde o cancelamento de consultas foi o efeito mais visível do protesto, embora outras consultas tenham também decorrido com normalidade. Luísa Viana, 15 anos, natural de Celeirós, concelho de Sabrosa, queixava-se: "Disseram-me que o médico não veio. Tinha teste e já não vou conseguir fazê-lo, se soubesse da greve tinha ido ao teste." Esperou mais de um ano para ter vaga, disse ainda, temia ter de esperar "mais um ano" por uma nova consulta.

A reivindicação essencial para a greve dos médicos é "a defesa do SNS" e o respeito pela dignidade da profissão, segundo os dois sindicatos que convocaram a paralisação: o SIM e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam).

Em termos concretos, os sindicatos querem uma redução do trabalho suplementar de 200 para 150 horas anuais, uma diminuição progressiva até 12 horas semanais de trabalho em urgência e uma diminuição gradual das listas de utentes dos médicos de família até 1500 utentes, quando actualmente são de cerca de 1900 doentes.

Entre os motivos da greve estão ainda a revisão das carreiras médicas e respectivas grelhas salariais, o descongelamento da progressão da carreira médica e a criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos, com a diminuição da idade da reforma.

Depois de duas greves nacionais em 2017, os médicos paralisam este ano pela primeira vez, com os sindicatos a considerar que o Governo tem sido intransigente e tem desperdiçado as oportunidades de diálogo com os sindicatos.

