Os professores das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do primeiro ciclo, como a música, o inglês ou a educação física, vão ser ultrapassados pelos docentes dos colégios com contrato de associação na ordenação das candidaturas para os concursos externo e externo extraordinário que estão a decorrer, noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias (JN).

Segundo o diário, o Manual de Validação das candidaturas enviado às escolas na sexta-feira exclui estes professores da segunda prioridade porque o tempo de serviço prestado nas AEC deixa de ser considerado. As federações sindicais acusam o Ministério da Educação de mudar as regras “a meio do jogo” e preparam-se para ir para tribunal, contestar uma medida que dizem ser ilegal e que pode afastar do ensino milhares de docentes.

“É mais uma interpretação do ME que parece ilegal”, disse ao JN Vítor Godinho, da Fenprof. Isto porque o aviso de abertura dos concursos (publicado em Diário da República) refere que o tempo de serviço em AEC é contabilizado “para integração na 2.ª prioridade dos concursos” se os professores identificarem a “entidade promotora da respectiva actividade”.

Adicionalmente, o decreto-lei que regula os concursos exige aos docentes, para que possam concorrer na segunda prioridade, a profissionalização no grupo de recrutamento a que se candidatam e 365 dias de serviço nos últimos seis anos em estabelecimentos da rede pública.

O JN cita um especialista em Direito Administrativo, Paulo Veiga e Moura, que sustenta que o manual não pode sobrepor-se à lei, tendo em conta a hierarquia das fontes de direito. Segundo Veiga e Moura, as prioridades definidas por lei não podem ser alteradas por via administrativa: “Está a aditar-se um requisito negativo à lei e isso é ilegal”, afirmou.

Vítor Godinho sublinhou que o tempo de serviço em AEC por docentes com profissionalização sempre contou para concursos e que estes professores (que dão aulas ao 1.º ciclo), e que têm ordenados inferiores ao salário mínimo nacional, leccionavam nestas actividades para acumularem tempo de serviço e conseguirem colocação na contratação inicial. Se as regras mudarem, deixará de haver professores nas AEC, dizem as federações.

