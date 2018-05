Se este ano as coisas correm bem em termos de incêndios vai ser uma sorte, uma vez que a demissão do comandante da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), António Paixão, denuncia falta de planeamento. Esta é a análise que Rui Rio faz às mexidas na cúpula da Protecção Civil.

O presidente do PSD diz ver esta mudança “com uma preocupação muito grande” e sublinha que este é um mau momento para que tal aconteça. “Desde que o Governo assumiu funções, ainda não acertou com a pessoa que deve comandar a Protecção Civil em Portugal”. <_o3a_p>

A troca de comandantes ganha outra gravidade quando se aproxima a época em que aumenta o risco de fogos florestais, defende. “Nós já estamos em Maio. Mudar o comandante nacional a um mês do calor, quando estamos na iminência de ter muitos incêndios, é muito preocupante”, reitera. Para o líder social-democrata, isto demonstra “uma incapacidade (governamental) para lidar com este dossier”. E vai mais longe, acrescentando que “a maior falha do Governo desde que tomou posse foi justamente nesta área da protecção civil”. <_o3a_p>

