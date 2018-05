Marcelo Rebelo de Sousa respondeu, na tarde desta terça-feira, a António Costa sobre eventuais demissões se a tragédia dos incêndios se repetir este Verão, falando em “revisão da meteria dada muito normal nesta altura do ano lectivo”. Ou seja o Presidente da República explica que o que disse na entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença já o havia afirmado ao primeiro-ministro e volta a fazê-lo agora porque se aproxima a época de incêndios. "A entrevista diz o que tinha a dizer, está dito”, acrescentou.

Horas antes, António Costa afirmara que “o Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais”. O primeiro-ministro respondia assim às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, quando afirmou que caso “tudo volte a correr mal” nos incêndios, isso seria “decisivo” para a sua ponderação sobre se deve ou não recandidatar-se. Há umas semanas, Costa disse à revista Visão que não veria razões para se demitir, mesmo que voltasse a haver mortes nos incêndios em Portugal.

Sobre a demissão do comandante na Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "No dia-a-dia, os governantes entre si, os membros do Governo com o Presidente da República, os parlamentares, têm uma intervenção muito intensa. Não quer dizer que não possam esperar muitas vezes por reuniões formais para trocarem informação, receberem informação e para formar opinião."

