Marcelo Rebelo de Sousa chegou com um discurso preparado, mas deixou as folhas de lado quando viu uma plateia cheia de jovens. As "excepcionais" palavras escritas ficaram para o site da Presidência e, de improvisso, falou da revolução digital.

PUB

O Presidente da República pegou na História para justicar o estado actual da democracia. Falou na evolução política do Século XX até chegar ao fenómeno da "democratização digital", que vivemos actualmente. Marcelo relembrou que "os políticos não estavam preparados para esta era 4.0" e que mais cedo ou mais tarde "a era digital tinha de chegar à política".

Os próprios sistemas "não estão constituídos para esta realidade", e, para Marcelo, "não basta que os partidos políticos usem o digital", até porque "têm de compreender as mudanças que surgiram com as novas tecnologias". Diz mesmo que "renovar os sistemas político-partidários e de representação social" é um dos principais desafios para a Europa contemporânea.

PUB

Em relação à revolução digital, Marcelo alerta que à primeira vista "parece sedutora, mas tem riscos". Aqui aponta o dedo essencialmente para "os populismos", mas também as próprias "info-exclusões se revelam um problema". Rodeado por um público de "nativos digitais", o Presidente da República diz que o facto de uma enorme fatia da comunidade não ser desta nova era se tornou num dos grandes desafios da nova democracia.

Ainda houve tempo para rasgados elogios à organização da conferência e ao comissário europeu Carlos Moedas, que para Marcelo "é quase como Deus, está em toda a parte".

PUB