A Subcomissão de Ética aprovou esta terça-feira por unanimidade quase todo o parecer elaborado pelo presidente, o social-democrata Luís Marques Guedes, que sugere que a Assembleia da República deve repensar a forma como são pagas as viagens de avião entre Lisboa e as regiões autónomas aos deputados eleitos por aqueles dois círculos.

Porém, houve uma parte do parecer que não teve a concordância de todos os deputados, salientou Luís Marques Guedes aos jornalistas no final da reunião. Um dos pontos do texto "que não tem a ver com a substância mas sim com os procedimentos a adoptar a seguir" não foi subscrito por todas as bancadas, contou o presidente da subcomissão, que não quis especificar de que se trata nem quem discordou dele.

O deputado recusou, tal como avisara já na passada semana, divulgar o teor do parecer. E disse que o documento é enviado ainda esta terça-feira à tarde ao presidente da Assembleia da República - que foi quem pediu a intervenção da subcomissão - que irá decidir se o divulga ou não. Essa decisão poderá ser anunciada ainda pelo socialista Jorge Lacão, que está a substituir Eduardo Ferro Rodrigues por estes dias (por ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica).

Tal como o PÚBLICO noticiou na passada semana, o texto original elaborado por Marques Guedes sugeria que a Assembleia da República alterasse a forma de lidar com estas viagens para as regiões autónomas. Em vez de continuar a pagar semanalmente 500 euros aos deputados eleitos pelos Açores e pela Madeira deveria reduzir o valor para o montante real do bilhete estabelecido pelo Governo através do regime do subsídio social de mobilidade - 134 euros para os Açores e 86 euros para a Madeira. Ou, em alternativa, o Parlamento voltaria a assumir a tarefa de comprar os bilhetes.

