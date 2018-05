Procriação medicamente assistida

Um embrião não cria um robô. Uma criança tem direito ao conhecimento da sua identidade. A ciência, a investigação e a tecnologia biológica poderão vir a criar um humanóide altamente produtivo, mas desprovido de consciência. Esta inovação/aplicação será socialmente mais grave do que a difusão generalizada do nuclear. Um bebé não tem um algoritmo no cérebro.

José Raimundo Correia de Almeida, Santo António dos Cavaleiros

A nossa vitória

Quero dizer alguma coisa sobre este campeonato que o FCP acaba de ganhar. Os festejos e a vitória reflectiram algumas das qualidades que são atribuídas aos portugueses, no seu melhor. Desta vez sentimos autenticidade, humildade ( no sentido " grandioso" do termo).

Perpassou no ambiente amizade, entrega a valores que contam, como perseverança, capacidade de entrega a uma ambição legítima, sem " pisar" ninguém e simplicidade ( a verdadeira) que quer vencer sem magoar, sem atropelar sentimentos e pessoas e dando ao mesmo tempo o seu melhor.

Dou os meus parabéns a Sérgio Conceição, que mostrou que o futebol também pode ser um desporto autêntico e veicular algumas das nossas melhores capacidades. Estamos de parabéns, pelas melhores razões.

Ana Maria Mota, Porto

Portugal Perplexo, uma nova PPP

Um discurso do PR, do 25 de Abril, que precisa de ser explicado por diversos comentadores (horas de comentário); por ironia, poderia ser solicitado um comentário do discurso do Presidente MRS ao ex-comentador MRS, que, por vezes, é mais rápido que os próprios jornalistas; outra nota - o populismo dos outros é sempre mais perigoso que o nosso (em rota para uma maioria absoluta).

Um ex-ministro que não comenta acusações na “praça pública” e que se resguarda para a batalha judicial; os comentadores analisam, discutem até que, por força de tanto comentário, alguns políticos saem em defesa da “honra” pessoal e do partido e alguns sentem-se ”enganados” com um atraso significativo face aos factos; eu diria, mais traído depois de intensos anos de casamento perfeito.

Um debate no programa “Prós e Contras” que mais parecia um episódio dos “marretas”; o tema sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal no séc. XXI. Vemos no painel cinco homens e uma mulher; quando a professora universitária explana as diferenças e refere uma diferença para menos de 20% (que pode chegar aos 25%) o que vemos: as centrais sindicais e o representante dos empresários balbuciam umas “palavrinhas” (assobiam para o lado) mas não acham o assunto relevante (o representante da CGTP ainda balbucia “era a cultura dominante?”), nem entra na agenda mediática. Para quê? A apresentadora deixa cair o tema…mais importante o próximo 1º de maio, com umas bandeiras, tarjetas e muitos homens, bem comportados, na manif.

Joaquim Leite Pinheiro, Maia

