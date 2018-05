Donald Trump falou com o Presidente francês, Emmanuel Macron, antes da intervenção pública para anunciar a sua decisão sobre a manutenção do levantamento das sanções ao Irão que está previsto no acordo nuclear assinado em 2015. De acordo com o New York Times, que cita uma fonte que conhece o teor da conversa, Trump avisou que vai confirmar a saída dos Estados Unidos do acordo.

A declaração do Presidente norte-americano está marcada para as 14h de Washington (19h em Lisboa). De acordo com a fonte ouvida pelo jornal norte-americano, Trump está a preparar-se para repôr todas as sanções que foram levantadas após a assinatura do acordo nuclear com Teerão em 2015, durante a Administração Obama. Além disso, Washington deverá impor sanções económicas adicionais.

Em resposta à notícia, a presidência francesa garantiu que Trump não deu qualquer indicação sobre a sua decisão no telefonema com Macron, cita a Reuters.

O acordo prevê uma suspensão das sanções ao Irão que, nos EUA, tem que ser renovada de três em três meses. Trump tinha até 12 de Maio para decidir se renovava as sanções sobre o Banco Central iraniano e sobre as importações petrolíferas. No entanto, o Presidente norte-americano decidiu antecipar o anúncio para esta terça-feira.

Os signatários europeus (França, Alemanha e Reino Unido) tentaram convencer Trump a manter-se no acordo nos últimos dias mas, tudo indica, sem sucesso.

