A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, lançou esta segunda-feira na Casa Branca um programa dedicado a melhorar a vida das crianças com o nome "Be Best" (Ser Melhor).

PUB

Como Laura Bush (luta contra o analfabetismo) ou Michelle Obama (luta contra a obesidade), a mulher de Donald Trump quer também colocar a sua passagem pela Casa Branca sob o signo de uma causa.

“Como mãe e primeira-dama preocupo-me com o facto de, num mundo permanentemente ligado, as crianças poderem estar menos preparadas para expressarem ou gerirem as suas emoções e recorrerem muitas vezes a comportamentos adictivos ou destrutivos”, disse Melania Trump.

PUB

“Creio firmemente que, como adultos, podemos e devemos educar melhor os nossos filhos sobre a importância de uma vida sã e equilibrada”, acrescentou, no mesmo dia em que foi anunciado que Donald Trump pediria um corte orçamental de 15 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros), incluindo sete mil milhões de dólares (5800 milhões de euros) num programa de seguros de saúde para crianças.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O objectivo da campanha de consciencialização pública é incentivar os pais e outros adultos a ensinarem as crianças a serem bons cidadãos, incluindo serem amáveis, a não intimidarem os outros nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, a não usarem drogas e a cuidarem de si próprias.

A primeira-dama foi criticada pela sua intenção, anunciada durante a campanha eleitoral, de se dedicar a combater o assédio nas redes sociais, dado o seu marido não se coibir de atacar os inimigos no Twitter.

Donald Trump, que assistiu na primeira fila, elogiou no final “um magnífico discurso” e salientou que “em todos os lugares” a que Melania foi “os norte-americanos foram tocados pela sua sinceridade”.

PUB