O antigo juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil Joaquim Barbosa, que foi falado para ser o pré-candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) à Presidência da República, confirmou nesta terça-feira que não concorrerá ao cargo.

"Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal", escreveu no Twitter

PUB

PUB

O partido esperava lançar a sua pré-candidatura até 15 de Maio. As eleições realizam-se em Outubro.

A candidatura de Barbosa chegou a ser dada como certa quando o juiz se filiou, em Abril, no PSB.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Barbosa entrou no Supremo Tribunal Federal por escolha de Lula da Silva e ali esteve entre 2003 e 2017. Foi relator principal do processo conhecido por Mensalão, sobre o pagamento de uma mensalidade a deputados de vários partidos durante a presidência de Lula.

Na segunda-feira, o Presidente Michel Temer falou em Barbosa (entre outros) como o possível candidato para unir os partidos e o eleitorado do centro. Temer ainda não decidiu se é candidato, mas o seu índice de popularidade é muito baixo.

A imprensa brasileira desta terça-feira dá conta de conversações entre Geraldo Alckmin (PSDB) e Michel Temer (MDB) para sobre uma possível aliança eleitoral.

PUB