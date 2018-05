Vai ser “reposta a normalidade”. No sábado, pelas 20h, a equipa do FC Porto vai ser recebida na Câmara do Porto, para poder saudar a cidade, enquanto campeã nacional da Liga NOS, a partir da varanda dos Paços do Concelho, algo que não acontecia desde 1999. Na mesma altura, o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, irá receber a Medalha de Honra da Cidade. Na reunião do executivo, só houve sorrisos para saudar o regresso da equipa às vitórias e aos paços do concelho.

PUB

Se há adeptos de outros clubes na vereação da Câmara do Porto, não se manifestaram. Quem o fez, não podia esconder a satisfação pela vitória conseguida este ano, ao fim de quatro campeonatos consecutivos entregues ao SL Benfica. “Estamos a repor a normalidade: o Porto ser campeão e usar a varanda da câmara”, disse o socialista Manuel Pizarro depois de o presidente da câmara, Rui Moreira, ter dito que o clube seria recebido nos Paços do Concelho no sábado, depois do jogo da última jornada do campeonato, que o FCP irá disputar em Guimarães, contra o Vitória SC.

O sorriso multiplicava-se no rosto do social-democrata Álvaro Almeida, que não deve ter gostado de ver o seu clube ausente da câmara enquanto Rui Rio ali foi presidente, mas preferiu referir-se ao regresso à vitória no campeonato. “Há muito tempo que estava à espera disto. Quatro anos são muitos anos para quem está habituado a ganhar sempre”, disse.

PUB

Já Ilda Figueiredo, da CDU, salientou precisamente o regresso da equipa à varanda com vista para a Avenida dos Aliados. “É bom ver retomada uma prática que vivi e é com redobrada alegria que volto a fazê-lo. Era uma boa prática que havia na câmara do Porto, a de receber o clube na varanda e nesta sala”, disse.

Pinto da Costa vai receber a Medalha de Honra ainda antes de a proposta para esse efeito ser aprovada pelo executivo. Algo que foi conseguido graças a um entendimento entre todas as forças políticas, disse Rui Moreira, que prometeu levar a ratificação desta decisão à próxima reunião.

PUB