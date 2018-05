A Junta de Freguesia de Alvalade tem um novo presidente desde há duas semanas. Seis meses depois de ter sido reeleito para o cargo, André Caldas renunciou ao mandato que ocupava desde 2013.

Desde Novembro de 2015 que André Caldas acumulava a presidência da freguesia com a chefia do gabinete de Mário Centeno e foi o volume de trabalho no Ministério das Finanças que o fez deixar a junta. “O alargamento das responsabilidades do gabinete, com o início de funções de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, tornou inviável a continuidade de tal acumulação”, explicou fonte oficial da junta ao PÚBLICO.

O último acto do socialista enquanto autarca foi a abertura ao público da requalificada zona sul do Jardim do Campo Grande, agora Jardim Mário Soares, no 25 de Abril. O sucessor apresentou-se publicamente na semana passada, a 2 de Maio, mas assumiu as funções logo no dia seguinte à homenagem ao ex-Presidente da República.

José António Borges, até agora número dois da junta, é o novo presidente. Tem 29 anos, é licenciado em Direito, trabalhou no Banco de Portugal e é adjunto do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, desde 2016. Foi líder da Juventude Socialista de Lisboa e pertence ao secretariado nacional da organização, que também representa na comissão política nacional do PS.

“A Junta de Freguesia de Alvalade encontra-se inteiramente preparada para assegurar a continuidade da sua missão, tendo a transição sido atempadamente preparada nos últimos meses”, garante a mesma fonte autárquica.

Quem não gostou da mudança foi o PSD, que num comunicado de imprensa veio exigir a realização de eleições antecipadas na freguesia. “A questão não é legal, porque isto é perfeitamente legal”, diz João Pessoa e Costa, candidato social-democrata à junta nas últimas autárquicas, ao PÚBLICO. “A questão é de legitimidade e sobretudo de tempo. O presidente toma esta decisão seis meses depois das eleições”, critica. “Estamos um pouco desconfortáveis com esta situação”, assume o líder da oposição. Ainda assim, para já, o PSD não vai além desta manifestação de desagrado.

Para o executivo, composto por eleitos do PS e do PCP, “a ideia de novas eleições não faz sentido algum”, sublinha a fonte oficial da junta. “A legitimidade política está assegurada, pois deriva do acto eleitoral de Outubro passado e compromete-se com a continuidade de implementação do programa sufragado. A legitimidade institucional também está assegurada, dado o facto de a capacidade de trabalho da autarquia em nada ter sido afectada ou diminuída.”

Na cerimónia de apresentação pública, José António Borges disse que o seu mandato seria pautado por “uma continuidade reforçada”. “Contem com a minha presença a tempo inteiro, a minha atenção e a minha ambição por Alvalade”, afirmou então. A tomada de posse oficial, em assembleia de freguesia, está marcada para a próxima terça-feira, 15 de Maio.

