As taxas de juro dos tradicionais depósitos a prazo são reduzidas, o que explica, em parte, que os portugueses tenham perto de 50 mil milhões de euros em depósitos à ordem, que não são remunerados. Apesar de baixas, há depósitos com taxas de juro mais atractivas, mas conhecê-los exige alguma pesquisa e conhecimento dos bancos a operar no mercado nacional. A pensar nisso, o comparaJá.pt, uma plataforma online gratuita, acaba de lançar um comparador com as ofertas de depósitos existentes no sector bancário.

PUB

O comparador gratuito de depósitos a prazo, lançado esta terça-feira, permite mostrar - através de filtros como o prazo, a taxa de juro ou o mínimo de subscrição - a oferta existente.

A ferramenta permite ainda, através de acesso online, simular o retorno dos diferentes depósitos a prazo de acordo com o montante de subscrição e de reforço mensal (quando for aplicável) e a subscrição online de depósitos.

PUB

Por enquanto, o comparador tem apenas a oferta de depósitos a prazo tradicionais, “mas a expectativa é alargá-lo, brevemente, a outros produtos relacionados, como os depósitos a prazo indexados e em moeda estrangeira, para além das contas-poupança e dos PPR”, avançou ao PÚBLICO Sérgio Pereira, co-fundador do comparaJá.pt, que faz comparação de custos de vários serviços bancários, telecomunicações e outros.

A informação recolhida e disponibilizada pela plataforma mostra, por exemplo, que os depósitos a longo prazo são mais rentáveis do que os de curto prazo, que habitualmente estão disponíveis apenas para novos clientes.

A plataforma calcula que se os portugueses aplicassem os 47.135 milhões de euros que têm em contas à ordem em depósitos a 12 meses, à taxa média líquida actual, que se situa em 0,324%, teriam uma rentabilidade de 153 milhões de euros neste ano.

Os melhores e os piores depósitos

Do levantamento da oferta de taxas de juro realizada pela plataforma online é possível verificar que entre os bancos que oferecem depósitos a prazo com as taxas mais competitivas do mercado – taxa anual nominal bruta (TANB) de 1% ou superior – encontram-se apenas ofertas digitais, nomeadamente do BIG, do Banco Best, do Banco Invest, do Banco Privado Atlântico, do BNI Europa, do Banco Português de Gestão, do Finantia e do Banco Carregosa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os bancos que oferecem depósitos com as taxas mais baixas do mercado - TANB de 0,15% ou menos - encontram-se as maiores instituições do mercado português (todos bancos tradicionais): Santander, Novo Banco, BPI, Millennium BCP, a CGD, o Banco CTT e outros.

Outra conclusão extraída é a de que os depósitos com prazo igual ou superior a 4 anos são os mais rentáveis (TANB média de 0,82). Seguem-se os produtos com prazos de 1 a 3 meses (TANB média de 0,7%) e de 12 a 18 meses (TANB média de 0,66%).

A aplicação de poupanças em depósitos a prazo exige algumas cautelas, como a de diversificar, se não há risco de perda do capital investido. No caso de quantias superiores a 100 mil euros (limite coberto pelo Fundo de Garantia dos Depósitos) as aplicações deverem ser repartidas por vários bancos.

PUB