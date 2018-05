O Swansea complicou, e muito, o objectivo de prolongar a estadia na Premier League, ao perder em casa diante de um adversário directo na luta pela manutenção. Em jogo em atraso, referente à 31.ª jornada da prova, a equipa galesa foi derrotada pelo Southampton (0-1) e, no melhor dos cenários, decidirá o futuro na última ronda, diante do Stoke City.

PUB

Um golo do italiano Manolo Gabbiadini, aos 72’, foi o suficiente para o Southampton deixar a companhia do Swansea no 18.º lugar da classificação (os “saints” estão agora em 16.º) e adiantar-se de forma quase irremediável, dada a diferença favorável de golos (nove) que possui em relação ao rival.

O “alvo” da equipa orientada por Carlos Carvalhal passa, agora, a ser o Huddersfield, que soma 36 pontos (mas tem menos um jogo) contra os actuais 33 dos galeses. O próximo teste dos “terriers” está agendado para hoje, em Stamford Bridge, diante do Chelsea. E o Swansea estará a torcer pelos “blues”, já que um mero ponto do Huddersfield dita imediatamente a despromoção dos galeses.

PUB

Para que Carvalhal consiga manter a equipa na Premier League é necessário, assim, que o Huddersfield perca os dois jogos em falta (Chelsea e depois Arsenal) e que os galeses vençam o já despromovido Stoke City na última jornada. Também a caminho do Championship está já o West Bromwich, que com o resultado de ontem, no Stadium of Light, se viu impossibilitado de evitar e descida de escalão.

“Criámos ocasiões, o jogadores deram, o máximo, mas por alguma razão não conseguimos marcar. Assumo a responsabilidade. Neste momento, não fomos despromovidos. Amanhã veremos, mas não dependemos de nós, isso é certo”, admitiu Carvalhal, em declarações à BBC.

PUB