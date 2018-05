Foi nesta terça-feira apreciado o processo sumário levantado a Rúben Dias, central do Benfica, e a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai obrigar o jogador a terminar a época mais cedo: o internacional sub-20 português foi castigado com dois jogos de suspensão, na sequência do lance que protagonizou com Gelson Martins durante o derby de sábado.

PUB

Em causa está uma entrada dura de Rúben Dias durante o Sporting-Benfica, com o cotovelo a atingir a cara do adversário, num lance que não foi sancionado pelo árbitro ou pelo videoárbitro e que acabou por motivar a abertura de um processo sumário por parte da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga.

De acordo com os regulamentos em vigor, o castigo a aplicar em caso de agressão varia entre um e 10 jogos de suspensão, tendo o Conselho de Disciplina decido afastar o jogador dos relvados durante duas partidas.

PUB

Na prática, isto significa que Rúben Dias falha o último encontro da época, no domingo, diante do Moreirense, e que, caso não haja nenhuma alteração, também não estará disponível na primeira partida da próxima temporada.

PUB