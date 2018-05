Foi tudo menos emocionante a luta pelo título de campeão espanhol esta época. Aliás, nem sequer houve propriamente uma luta, ao contrário das quatro temporadas anteriores, em que a diferença entre os dois primeiros não foi maior do que três pontos. O Barcelona era um campeão anunciado, a fazer valer a sua enorme regularidade desde o início da época, e nunca deu hipótese aos rivais de Madrid. Se a equipa de Valverde já não pode chegar ao recorde de pontos (100) partilhado pelo Barça de Guardiola e pelo Real de Mourinho, ainda pode alcançar um feito raro na Liga espanhola, o de ser campeão sem perder qualquer jogo.

O Barcelona já tem o recorde de jogos consecutivos na Liga espanhola sem perder (42), que dura desde Abril do ano passado (a última derrota foi com o Málaga), mas, se quiser ser o terceiro campeão invencível de Espanha, ainda lhe faltam três jogos: no El Madrigal, frente ao Villarreal, em Valência, frente ao Levante, e em Camp Nou, frente à Real Sociedad, naquele que também será o último jogo de Andrés Iniesta pelos “blaugrana”. Para já, os dois campeões espanhóis sem derrotas são o Athletic Bilbau de 1929-30 e o Real Madrid de 1931-32 (foi o primeiro título de ambos), sendo que estes feitos foram alcançados em campeonatos de dez equipas e 18 jornadas.

Não são, de facto, muito frequentes os casos de campeões invencíveis. Em Portugal, aconteceu por três vezes. O Benfica foi o primeiro a consegui-lo, com uma fantástica campanha em 1972-73, alcançando um registo de 28 vitórias e apenas dois empates. A equipa que contava com Eusébio, Simões, Artur Jorge, Humberto Coelho e outros garantiu o título em Março e terminou o campeonato com 58 pontos em 60, mais 18 que o vice-campeão Belenenses. O Benfica voltou a ter uma época sem derrotas em 1977-78, mas perdeu o título pela diferença de golos para o FC Porto, que marcaria o fim de um jejum de quase 20 anos para os "dragões".

Em 2010-11, também num campeonato com 30 jornadas mas com a vitória a valer três pontos, o FC Porto de André Villas-Boas conseguiu um feito semelhante, com 27 vitórias e três empates para um total de 84 pontos, mais 21 que o Benfica. Mais equilibrada foi a outra época em que os portistas foram campeões invencíveis. Na recta final de 2012-13, o campeonato acabou por ficar encaminhado para o FC Porto de Vítor Pereira graças a uma vitória, no Dragão, sobre o Benfica de Jorge Jesus, com o golo de Kelvin aos 92’. Os portistas terminariam esse campeonato com 78 pontos (24 vitórias e seis empates), com apenas um ponto de vantagem sobre os “encarnados”, que sofreram no Dragão a sua única derrota na Liga.

Na Série A, foram três as equipas que conseguiram uma época sem derrotas, mas a primeira a alcançar o feito foi também a única do trio que não conseguiu chegar ao “scudetto”. Naquela que era apenas a sua quarta temporada na Série A, o Perugia foi invencível nas 30 jornadas de 1978-79, acabando por perder o título por três pontos para o AC Milan, que tinha sofrido três derrotas – apesar dos zero desaires, o Perugia não ganhou assim tantas vezes como isso (apenas 11 vitórias), acabando a época com 19 empates. O primeiro campeão invencível da Série A foi o AC Milan de Fabio Capello, em 1991-92 (22 vitórias e 12 empates), com a Juventus de Antonio Conte a repetir o feito 20 anos depois (23 vitórias e 15 empates em 2011-12).

Em Inglaterra, passou mais de um século entre as duas ocasiões em que houve um campeão sem derrotas. Na primeira edição do campeonato inglês, em 1888-89, o Preston North End foi campeão com 18 vitórias e quatro empates. Já na era Premier League, o feito foi duplicado pelo Arsenal de Arsène Wenger em 2003-04, com 26 vitórias e 12 empates. Infelizmente para os “gunners”, esta também foi a última época em que foram campeões e essa seca de 14 anos acabou por custar o lugar ao seu lendário treinador francês, que irá abandonar o Emirates no final da temporada.

Em França, o mais perto que uma equipa esteve de ser campeã sem derrotas foi o Nantes, batido apenas uma vez na sua caminhada para o título em 1994-95. Na Alemanha, nenhuma equipa foi campeã sem derrotas na era da Bundesliga – houve vários campeões imbatíveis nos primórdios do futebol germânico, nos tempos em que havia ligas regionais, sendo o Dresdner SC o único campeão só com vitórias, 23, em 1943, e com um incrível registo de 153 golos marcados e apenas 16 sofridos.

Entre os numerosos exemplos de domínio invencível um pouco por todo o mundo, vale ainda a pena referir as três épocas consecutivas em que o Steaua de Bucareste foi campeão da Roménia sem qualquer derrota, entre 1986 e 1989 (86 vitórias e 16 empates em 104 jogos), completando uma série de cinco títulos consecutivos com a conquista da Taça dos Campeões Europeus, em 1986, ao bater o Barcelona nos penáltis, numa final disputada em Sevilha.

