Jaime Marta Soares e Bruno de Carvalho reaproximaram-se no último domingo: estiveram lado a lado no Pavilhão João Rocha a assistir ao jogo de andebol que opôs Sporting e Benfica e festejaram, em conjunto, a conquista do título nacional da modalidade. “Todos aqueles que foram eleitos para o Sporting Clube de Portugal têm de ser capazes de entender, sempre, que as instituições estão acima de todas e quaisquer questiúnculas que possam existir”, diz agora Marta Soares, em declarações ao Record.

Esta reaproximação acontece na sequência da ruptura entre o plantel leonino e presidente, no início de Abril. No seguimento do desentendimento entre atletas e Bruno de Carvalho, que tinha criticados os jogadores através do Facebook, Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia geral (MAG) do Sporting, chegou a afirmar que o líder dos “leões" não teria condições para continuar a ser presidente.

Desde essa desavença – depois da derrota do Sporting na visita ao Atlético de Madrid, a contar para os quartos-de-final da Liga Europa – não tinha acontecido nenhuma aproximação pública entre os dois dirigentes do clube de Alvalade; até ao último domingo, quando depois de já terem estado a juntos a assistir ao jogo na tribuna, Bruno de Carvalho e Marta Soares desceram ao recinto para celebrar a vitória "leonina".

Marta Soares disse ao Record que é fundamental haver paz entre os órgãos sociais para o bem do clube. O presidente da MAG entende que as divergências pessoais não devem desviar os dirigentes de fazerem o seu melhor para alcançar os objectivos desejados: “Somos dois homens eleitos numa lista, integrados em órgãos sociais, com responsabilidades comuns de conseguir levar o Sporting aos patamares de grandeza que merece”.

O dirigente do Sporting apela à união do clube e reitera a importância da unidade: “As pessoas que estiveram num projecto sério não podiam, também, de um ano para o outro, deixar de ser as mesmas pessoas, com o mesmo sentimento de levar por diante esse projecto. E, por isso, não há espaço para guerrilhas pessoais, nem caprichos de espécie alguma”, esclareceu o presidente da MAG do Sporting.

O presidente da MAG leonina ainda aplaudiu as conquistas do Sporting nas várias modalidades neste ano, deixando a promessa de que os títulos não ficarão por aqui: “E acredito que muitos mais [títulos] se vão seguir”.

O Sporting ainda poderá levantar a Taça de Portugal no Jamor. A final está marcada para o dia 20 de Maio frente ao Desportivo das Aves.

