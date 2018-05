O tenista João Sousa, 48.º do ranking mundial, afirmou nesta terça-feira que é possível superar a sua melhor posição de sempre na tabela (28.º lugar), depois de se ter tornado o primeiro português a vencer o Estoril Open.

Recebido na Câmara Municipal de Guimarães após ter vencido, no domingo, a única prova lusa do circuito ATP - derrotou na final o norte-americano Frances Tiafoe por duplo 6-4 -, o vimaranense considera ainda ser possível ultrapassar a marca atingida em Maio de 2016, após ter chegado aos quartos-de-final do Masters 1000 de Madrid (Espanha).

"Sim, porque não [superar o 28.º lugar]? É um objectivo que temos em mente, sem dúvida. Não vou negá-lo. Como disse, há muito trabalho a fazer. Temos vindo a trabalhar muito bem. Acho que estamos no bom caminho. Ser perseverante é muito importante", disse, à margem da homenagem do salão nobre dos Paços do Concelho.

No rescaldo da terceira vitória no circuito, todas elas em torneios ATP 250 - já vencera em Kuala Lumpur (Malásia), em 2013, e em Valência (Espanha), em 2015 -, João Sousa realçou que, para subir de patamar, falta-lhe ainda "ser melhor jogador" e "alcançar o melhor nível de ténis", pelo que precisa de "continuar a trabalhar".

O tenista aproveitou ainda para recordar a "semana de sonho" vivida no Clube de Ténis do Estoril, que o levou ao "melhor título da carreira", tendo sublinhado o bem-estar físico e mental que o levou a acreditar na vitória em todos os jogos da prova e o "carinho" que sentiu e continua a sentir da parte dos portugueses.

"Consegui vencer uma final muito emotiva, com uma entrada em que começaram a cantar o hino nacional. São momentos que vão ficar na minha memória para sempre", lembrou.

Após a primeira vitória em terra batida, na quinta final nesse piso - soma 10 finais na carreira -, João Sousa regressa à competição já na próxima semana, no Masters 1000 de Roma (Itália), onde promete "entrar com tudo para fazer um bom torneio", mas "sem expectativas" quanto a resultados.

Apesar de querer chegar a um "grande nível" e de estar motivado para "alcançar ainda melhores títulos", João Sousa realçou que não sente agora mais responsabilidade para alcançar resultados ainda melhores do que os já atingidos.

