Já são conhecidos os dez finalistas da primeira meia-final da Eurovisão, organizada em Portugal. São eles: a Áustria, a Estónia, o Chipre, a Lituânia, Israel, a República Checa, a Bulgária, a Albânia, a Finlândia e a Irlanda. Nesta semifinal participaram 19 países.

As canções de Chipre e de Israel estão entre as favoritas à vitória do concurso europeu. Também as canções da República Checa e da Bulgária estão bem cotadas nas casas de apostas; já a Noruega, que também está entre os favoritos, só actuará na segunda semifinal.

Lista das canções apuradas Mikolas Josef, Lie to me (República Checa)

Eugent Bushpepa, Mall (Albânia)

Equinox, Bones (Bulgária)

Ieva Zasimauskaite, When we’re old (Lituânia)

Elina Nechayeva, La forza (Estónia)

Eleni Foureira, Fuego (Chipre)

Netta, Toy (Israel)

Cesár Sampson, Nobody but you (Áustria)

Ryan O’Shaughnessy, Together (Irlanda)

Saara Aalto, Monsters (Finlândia)

Na final estão garantidos seis artistas, de França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália, assim como o anfitrião, dando automaticamente lugar à canção de Portugal, O Jardim, composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal.

A primeira meia-final foi apresentada pelas portuguesas Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah e Catarina Furtado. A segunda semifinal, que vai apurar mais dez finalistas, está agendada para quinta-feira à noite.

