O tema foi “Corpos celestiais: a moda e a imaginação católica” e o Met em Nova Iorque vestiu-se de gala para uma noite em que a inspiração das celebridades recaiu sobre a Igreja Católica. A anfitriã foi Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue norte-americana e a inauguração da nova exposição do Costume Institute ficou a cargo de Rihanna, ao lado de Amal Clooney e de Donatella Versace.

Recorde-se que para esta exposição, o Vaticano emprestou meia centena de peças, mas certamente não terá ficado muito agradado com algumas das escolhas das celebridades, como a da própria Rihanna, vestida pela casa Margiela, que se inspirou na figura do Papa. As cruzes, as mitras, as estolas e até os esplendores (usados por Maria e os Santos nas representações artísticas) serviram de inspiração a muitos outros. Katy Perry, por exemplo, optou por umas enormes asas de anjo.

