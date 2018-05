O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou nesta segunda-feira que está previsto para este ano um investimento de três milhões de euros na Unidade Especial de Polícia (UEP) da PSP, mais de metade em armamento e equipamento de protecção individual.

"Para a UEP prevê-se só para este ano um investimento global de três milhões de euros, dos quais dois milhões em armamento e equipamento de protecção individual", disse Eduardo Cabrita nas comemorações do 10.º aniversário da UEP.

No discurso, o governante sublinhou que este investimento para aquela unidade de elite da PSP insere-se na lei de programação de infra-estruturas e equipamentos para as forças e serviços de segurança aprovada pelo Governo, sustentando que constitui um "virar de página histórico" para as polícias.

Segundo Eduardo Cabrita, será feito até 2021 um investimento anual de cerca de 90 milhões de euros nas forças e serviços de segurança, nomeadamente em viaturas, equipamentos e instalações policiais.

O ministro adiantou que até ao final do ano serão entregues 400 novas viaturas às forças e serviços de segurança, estando ainda previstas mais 600 em 2019, 2020 e 2021.

Na cerimónia que assinalou os dez anos da UEP da PSP, o ministro destacou ainda a importância e as valências das cinco subunidades que compõem esta unidade de reserva operacional e especialidade da PSP.

A UEP é composta pelo Corpo de Intervenção, Grupo Operacional Cinotécnico, Grupo de Operações Especiais, Corpo de Segurança Pessoal e Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo.

