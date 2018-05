O prazo para as inscrições deveria durar 15 dias, mas bastaram 12… horas para o número de interessados duplicar a oferta disponível. O Governo Regional da Madeira vai emprestar 20 automóveis eléctricos a 36 famílias da ilha do Porto Santo. Setenta e duas inscreveram-se.

Durante o próximo ano, e sem qualquer custo para os utilizadores, serão disponibilizados automóveis eléctricos para serem utilizados por cada um dos participantes que é suposto o programa abranger. Prevê-se um período de utilização, por pessoa, de dois meses.

“Serão colocados ao dispor da população do Porto Santo, viaturas eléctricas da marca Renault ZOE, num quadro de projecto de demonstração e experimentação que procure evidenciar as mais-valias da utilização deste tipo de veículos, numa lógica de opção futura por parte da população”, explica ao PÚBLICO a vice-presidência do Governo madeirense.

A cedência temporária das 20 viaturas eléctricas — uma parceria entre a Empresa de Electricidade da Madeira e o Grupo Renault — está inserida na estratégia que o executivo madeirense desenhou para a ilha, no âmbito do projecto Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island. A ideia, ambiciosa, é transformar a ilha num laboratório para as novas tecnologias ligadas às energias renováveis, e a mobilidade eléctrica assume aqui um papel primordial.

“O grande e primeiro objectivo é incentivar o uso de veículos eléctricos em detrimento dos veículos com combustíveis fósseis”, adianta o executivo madeirense, destacando o “pilar muito relevante” que a mobilidade eléctrica tem para o conceito que pretende ser implementado no Porto Santo: uma ilha livre de combustíveis fósseis.

Para já, o entusiasmo da população surpreendeu. O prazo para a entrega de candidaturas ao projecto de cedência de viaturas abriu no dia 3 de Maio e estava previsto prolongar-se até ao dia 17. “Em poucas horas foram preenchidas as vagas existentes, o que levou ao encerramento do acesso ao formulário de candidatura”, informa o gabinete do vice-presidente do Governo regional, Pedro Calado, precisando que a selecção dos 36 participantes foi feita por ordem de inscrição, tal como os 36 outros que integram a lista de espera.

Teste começa a 3 de Junho

As candidaturas foram a abertas a todos os maiores de 21 anos, com pelo menos dois anos de carta de condução, com residência permanente no Porto Santo, e as viaturas serão entregues no início do próximo mês (3 de Junho), altura em que arranca o primeiro período de empréstimo.

Como uma orografia plana, em contraponto com a vizinha ilha da Madeira, e de dimensões reduzidas, Porto Santo apresenta características que podem potenciar a utilização de veículos eléctricos.

A taxa de sucesso desta iniciativa de cedência de automóveis, diz o executivo, poderá ser medida de várias maneiras. “Pelo acréscimo de veículos eléctricos adquiridos na ilha do Porto Santo, face ao arranque do projecto; pelo número de veículos eléctricos do projecto de demonstração (20) que permanecerão no Porto Santo, e pelo número de entidades que adquirirem veículos eléctricos (organismos públicos, hotelaria, agência de viagens, rent-a-car, táxis, comerciantes e público em geral)”, enumera o executivo madeirense, garantindo que tem feito um esforço para dar o exemplo neste capítulo.

Neste momento, adianta, já há no sector público empresarial veículos eléctricos que são utilizados nos serviços de manutenção e operação. “Independentemente da aquisição pontual de veículos eléctricos, nas próximas renovações de frota, perspectiva-se uma progressiva substituição de veículos convencionais por eléctricos também nos serviços de Administração Pública”, diz o gabinete de Pedro Calado.

