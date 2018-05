Mesmo em cima da chegada do tempo quente, a Protecção Civil perdeu o seu comandante operacional nacional. António Paixão, que estava no cargo há apenas cinco meses, demitiu-se em desacordo com a política seguida pelo Governo. O novo comandante nacional vai ser Duarte Costa, um militar do exército.

A notícia, avançada pela RTP foi entretanto confirmada pelo Ministério da Administração que diz que Paixão pediu para sair por "motivos pessoais". Durante esta segunda-feira, o PÚBLICO tentou confirmar junto do MAI a demissão do coronel Paixão do cargo,mas o gabinete de Eduardo Cabrita apenas o fez já de noite, com a apresentação do nome para ser o seu subtituto e a poucas horas de dar explicações no Parlamento.

Na Autoridade Nacional de Protecção Civil o clime é de caos e, segundo apurou o PÚBLICO, terá sido a confusão e as indefinições que levaram António Paixão a pedir a exoneração do cargo. A juntar a estas questões, a demora de algumas mudanças estruturais e também a falta de investimento nas áreas operacionais precipitaram o desagrado do comandante operacional.

Durante o dia de hoje, António Paixão foi à ANPC, mas apenas de passagem, tendo de seguida dirigido-se ao Terreiro do Paço com o presidente da ANPC, o general Mourato Nunes para uma reunião no MAI. A TSF avança ainda que o coronel Paixão enviou uma carta onde explica os motivos para a sua demissão.

O coronel Duarte Costa enquanto chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, foi "responsável pelas áreas de planeamento e execução da atividade operacional da componente terrestre das Forças Armadas", diz o comunicado.

