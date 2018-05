Um acidente com uma viatura ligeira na auto-estrada A5, ao quilómetro 5, na zona de Linda-a-Velha, em direcção a Lisboa, está a condicionar a normal circulação automóvel. Não há registo de feridos e a circulação "está ainda a normalizar", tendo em conta o trânsito na hora de ponta, de acordo com fonte da Brisa.

PUB

A TSF avança que há fila desde Porto Salvo e, no sentido contrário, paragens entre a Cruz das Oliveiras e a passagem pela zona do acidente.

Um outro despiste de um veículo ligeiro na CRIL, no sentido Sacavém-Algés, junto ao viaduto de Alfornelos, provocou o corte temporário do trânsito.

PUB

O carro despistou-se e bateu no separador central, pelo que a circulação foi interrompida para se proceder à reposição das placas separadoras, de acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Não há registo de feridos e a via já foi reaberta por volta das 17h45. Porém, a circulação continua muito difícil.

PUB