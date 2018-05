O compromisso da não obrigação de exigir aos alunos que prestam provas em diversos graus académicos a entrega de exemplares em papel das teses e dissertações de mestrado e doutoramento ficou previsto nos dois últimos orçamentos do Estado por proposta do PEV, mas como as instituições de ensino não estão a aplicar a regra, os ecologistas deram um passo mais robusto.

Propõem agora uma alteração ao regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino superior que estipula que a entrega de trabalhos como as dissertações, projectos, relatórios finais ou teses seja feita em formato digital. Admite-se, no entanto, que o exemplar para a Biblioteca Nacional possa manter-se do formato tradicional em papel, mas inclui-se também a hipótese de "preferencialmente" essa entrega poder ser em formato digital.

A deputada ecologista Heloísa Apolónia argumenta com a "grande despesa" que representa para os alunos esta obrigação da entrega de quatro ou cinco exemplares dos trabalhos, que chegam muitas vezes a ultrapassar os 200 a 300 euros, ao mesmo tempo que têm que entregar uma cópia digital dos mesmos trabalhos. "Em muitas ocasiões esses quilos de papel acabam por não servir para nada", acrescenta, falando ainda do custo ambiental que representa.

O projecto de lei do PEV prevê, no entanto que no caso em que algum elemento do júri exija um exemplar em papel, este seja disponibilizado pela respectiva instituição de ensino e não pelo aluno.

A proposta dos ecologistas insere-se na sua bandeira da progressiva desmaterialização dos recursos educativos, sejam manuais escolares ou outros materiais de apoio.

