Os dez mandamentos bastam

PUB

Assinalo a crónica de João Miguel Tavares no PÚBLICO de 3 de Maio. Aqui a cito como brilhante peça de Ciência Política a divulgar incessantemente, que é o que farei. Reparem só nesta introdução fortíssima, que reproduzo com a devida vénia ao autor: "O Governo é o lugar onde há mais ministros. O Conselho Geral e de Supervisão da EDP é o lugar onde há mais ex-ministros"! Excelente! João Miguel Tavares acrescenta que "um terço dos 21 membros do Conselho Geral e de Supervisão da EDP são antigos ministros". A partir desta realidade objectiva, adquire grande probabilidade a conclusão que o autor tira relativamente à seriedade de uma "comissão de inquérito à EDP" e cito, mais uma vez, João Miguel Tavares: "...e daí que a minha esperança na eficácia de uma comissão de inquérito sobre a EDP seja nula - os partidos não mordem a mão que os alimenta".

Depois de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, talvez nunca ninguém tenha alvejado tão certeiramente o coração da partidocracia. Sim, eles até são capazes de tudo, até mesmo repetir o que Bórgia fez a Remiro de Orco. "Os partidos não mordem a mão que os alimenta", uma "farpa" a reter e ensinar. Quando falam de ética, eu rio-me deles. Já existe um tratado de ética que, escrito numa só página, diz tudo, como refere Erasmo Carlos na bela canção "Análise descontraída": os dez mandamentos. Estes não são monopólio de qualquer religião, mas património da Humanidade. São é bastante incómodos, muito mais exigentes do que qualquer código de ética nossos contemporâneos!

PUB

José Madureira, Porto

Necessitamos de Transparência

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estivemos, tantos de nós, demasiado convencidos nos primeiros 20 anos pós-25 de Abril de 1974 que poderíamos alcançar uma verdadeira Democracia no nosso país, com o empenho de quase todos, com transparência. Mas, nos 20 anos seguintes, foram-se esquecendo os primeiros 20 e tudo foi ficando desregulado, cada um tentou fazer o melhor por si e por si mesmo, implicitamente esquecendo os outros e que havia tantos deveres a assumir. Quase só ficaram “os” direitos!

Os reguladores continuaram sempre a existir mas a fazer cada vez menos a sua incumbência. E houve uma fase, parece que estamos noutra, há quem lhe chama de “bolha”, em que nos achámos ricos, algo que em nós cíclico desde o ouro do Brasil. Gasta-se o que se tem, não tem e nunca terá. Quando chegou a crise, começou tudo a correr mal e tudo se foi tapando por uma manta curta. Assim, tudo se vai destapando ora à esquerda, ora à direita, mas essencialmente ao centro. E fica-se sem entender quem fez o quê, envolvendo pessoas que foram sendo consideradas acima de todas e quaisquer suspeitas.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

PUB