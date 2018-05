Os primeiros sinais a indicar a nova embaixada dos Estados Unidos, que abre portas no dia 14 de Maio, foram instalados nesta segunda-feira em Jerusalém.

As placas estão escritas em hebraico, árabe e inglês e marcam o início da preparação para a abertura oficial e da formalização da decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, que cortou com décadas de tradição diplomática de Washington, provocando condenação internacional, ao transferir a embaixada de Telavive para a cidade santa.

A mudança da embaixada de Telaviev para Jerusalém é o reconhecimento por parte dos EUA de que Jerusalém é a capital de Israel, sendo este o foco de maior tensão no conflito israelo-palestiniano. Os palestinianos reivindicam a parte oriental da cidade para capital de um futuro estado.

A inauguração da embaixada vai ter lugar no dia 14 de Maio, coincidindo com o 70º aniversário da criação do Estado de Israel. Num primeiro momento vai funcionar nas instalações do consulado, devendo mais tarde ter um edifício próprio e permanente. No há ainda data para o final da transferência completa dos serviços, mas o Departamento de Estado americano informou já que o processo será moroso.

Nesta segunda-feira o Paraguai anunciou que vai mudar também a sua embaixada para Jerusalém no final de Maio juntando-se assim aos EUA e Guatemala.

“Isto não é um sonho, é a realidade”, disse, em comunicado, o autarca israelita de Jerusalém, Nir Barkat. “Jerusalém é a capital eterna do povo judaico, e o mundo está a começar a reconhecer esta realidade”, afirmou ainda, citado pela AFP.

