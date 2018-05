Numa tentativa de apertar o cerco às famílias que tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, o procurador-geral norte-americano, Jeff Sessions, disse que as autoridades passarão a separar os filhos dos pais que entrem ilegalmente, mantendo-os detidos em sítios diferentes, avança a NBC.

“Se estão a contrabandear uma criança então vamos processar-vos, e essa criança ficará separada de vocês conforme estipulado na lei”, afirmou Sessions nesta segunda-feira, numa conferência no estado do Arizona. “Se não gostam disso, então não contrabandeiem crianças pela nossa fronteira”, acrescentou. “É simples.”

Os adultos que tentarem entrar de forma ilegal no país serão levados pelas autoridades para um tribunal federal, enquanto as crianças serão transportadas para um serviço de apoio a refugiados pertencente ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Se os pais forem condenados a prisão, as crianças serão encaminhadas para familiares que vivam nos Estados Unidos ou para centros de acolhimento privados.

Desde Outubro, refere a NBC citando fontes governamentais, 700 crianças foram separadas dos pais. Os adultos que entrem de forma ilegal pela primeira vez arriscam seis meses de prisão.

