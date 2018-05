O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, está em Washington para apelar ao Presidente norte-americano para que se mantenha no acordo nuclear com o Irão, a dias de Donald Trump decidir sobre a continuidade dos EUA neste acordo.

PUB

Num artigo de opinião que assinou este domingo no jornal norte-americano New York Times, Boris Johnson escreve que “apenas o Irão ganharia” com o fim do acordo nuclear. “De todas as opções que temos para garantir que o Irão não tem uma arma nuclear, esta é a que oferece menos desvantagens”, assinala. O ministro britânico reconhece que o acordo tem “as suas fraquezas, certamente”, mas está convencido de que estas podem ser “corrigidas”.

O acordo nuclear com o Irão foi assinado em 2015 entre China, EUA, Rússia, Alemanha, França e Reino Unido. O pacto suspendeu as sanções económicas contra o Teerão, em troca de uma limitação do programa nuclear.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Boris Johnson estará em Washington esta semana, onde se irá reunir com o vice-presidente Mike Pence, com o conselheiro de segurança nacional John Bolton e com os líderes do Congresso norte-americano. Na sua agenda não está previsto um encontro com o Presidente dos EUA, mas deverá participar no programa matinal do canal Fox & Friends.

A 12 de Maio, o Presidente norte-americano anuncia a sua deliberação sobre o acordo.

Na última semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou o que acordo nuclear é essencial para evitar a guerra. As declarações de Guterres surgem depois de Israel ter revelado “ficheiros nucleares secretos” onde acusa o Irão de ter violado o acordo nuclear e ter mantido ao longo dos últimos anos um projecto de desenvolvimento de armas nucleares secreto “para uso futuro”.

PUB