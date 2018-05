Uma adolescente de 17 anos está em estado grave depois de ter sido violada e queimada, na sexta-feira passada, no distrito de Pakaur, estado de Jharkhand, no leste da Índia, de acordo com as autoridades locais.

PUB

A vítima está hospitalizada depois de ter sofrido queimaduras de primeiro grau em 70 por cento do corpo, existindo ainda "uma hipótese de que ela sobreviva", disse a superintendente da polícia de Pakaur, Shailendra Barnwal, nesta segunda-feira, segundo a Agence France-Press (AFP). A adolescente foi atacada com querosene – um composto químico derivado do petróleo.

A causa do crime estará relacionada com o facto de o suspeito ter pedido a vítima em casamento e ter sido rejeitado. "O acusado disse-nos que queria casar-se com a vítima, mas ela não estava preparada", disse Barnwal, citada pela estação televisiva BBC. Segundo a mesma fonte policial, o homem, de 19 anos, que vive no mesmo bairro, terá esperado que a vítima ficasse sozinha e invadiu a casa onde ela vivia, tendo-a violado e queimado. Alegadamente, os vizinhos ter-se-ão dirigido ao local depois de ouvirem os gritos da jovem e levaram-na para o hospital, segundo a BBC.

PUB

No domingo passado, morreu uma jovem indiana de 16 anos depois de ter sido violada e queimada viva no mesmo estado indiano de Jharkhand. De acordo com a polícia local, o principal suspeito – que é a autoridade máxima da vila – terá ateado fogo à casa dos pais da jovem, enquanto ela se encontrava dentro da habitação, por ter sido ordenado pelo conselho de anciãos da aldeia a fazer 100 flexões e a pagar uma multa de 50 mil rupias indianas (623,98 euros ao câmbio actual) pela violação, de acordo com o jornal britânico Guardian. Outras 14 pessoas, assim como o principal suspeito, foram detidas, neste domingo, pelas autoridades. Porém, a polícia acredita que os casos não estão relacionados.

Asifa e uma onda de indignação na Índia

Em Janeiro, uma menina muçulmana de oito anos, Asifa Bano, foi violada por três homens hindus durante quatro dias e depois assassinada na região de Jammu e Caxemira. Centenas de pessoas manifestaram-se a favor dos acusados, pelo que o Supremo Tribunal decidiu, nesta segunda-feira, que o julgamento deveria ser realizado em Punjab (um estado do noroeste da Índia que faz fronteira com Jammu e Caxemira) devido à tensão religiosa entre as comunidades, segundo a BBC.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aumento dos crimes sexuais na Índia provocou uma grande indignação junto da população. Após a onda de protestos motivada pelo caso de Asifa, o Governo indiano aprovou uma emenda à legislação criminal com vista à introdução da pena de morte para os crimes de violação a raparigas com menos de 12 anos de idade.

Em 2016, cerca de 40 mil casos de violação foram registados na Índia. Porém, o número real poderá ser mais elevado, tendo em conta que as autoridades acreditam que muitos casos não são reportados devido ao estigma social associado à violação e agressão sexual. Os dados mais recentes divulgados pela polícia de Nova Deli indicam que mais de cinco mulheres foram violadas, por dia, na capital indiana durante os primeiros meses de 2018. Desde o início deste ano e até 15 de Abril foram registados 578 casos de violação na Índia, face a 563 durante o mesmo período em 2017, de acordo com dados citados pelo jornal India Times.

Texto editado por Maria Paula Barreiros

PUB