A circulação do Metro do Porto na Linha Vermelha (B) está interrompida em Vila do Conde devido a uma colisão de um veículo ligeiro com uma composição do metro, que provocou dois feridos, disse fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, a colisão de uma viatura ligeira com uma composição do metro ocorreu pelas 8h02, na estação Portas de Fronhas, em Vila do Conde, distrito do Porto.

O acidente provocou dois feridos, que pelas 9h10, ainda estavam a ser assistidos no local, disse.

No local encontravam-se àquela hora elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A Lusa tentou contactar a Metro do Porto para obter esclarecimentos sobre o corte do serviço, mas até ao momento não foi possível.

