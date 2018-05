Situado na vila ponte-sorense de Montargil, o restaurante Tropical, de Maria do Rosário Teles, oferece um bolo cigano maravilhoso. A receita do bolo é conhecida pelo país fora, mas em Ponte de Sor tornou-se numa das especialidades locais e é hoje em dia um dos poucos lugares onde se produz o bolo para venda.

O nome do doce talvez tenha a ver com o facto de estar muito difundido. Não se sabe bem realmente se será assim, mas é uma boa teoria. Certo é que a sua difusão resultou em variações na receita, aproveitando os conhecimentos de cada doceira. Quem faz é que sabe.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

