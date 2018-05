O Banco de Portugal (BdP) recebeu 15.282 reclamações contra instituições de crédito ao longo de 2017, o que representa um aumento de 8,1% face a 2016, quando totalizaram 14.141 queixas.

Os dados constam do Relatório de Supervisão Comportamental, que reúne a síntese da actividade de supervisão do BdP, divulgado esta segunda-feira, e onde se adianta que em 62% das reclamações concluídas não se confirmou a existência de infracções. Nos restantes casos, a situação reclamada foi solucionada pela instituição, por sua iniciativa ou por exigência do Banco de Portugal.

Decorrente da acção de fiscalização, o supervisor da banca emitiu 753 determinações específicas e recomendações, dirigidas a 59 instituições. Este número ficou abaixo das 1020 recomendações e determinações específicas, dirigidas a 73 instituições, relativas a 2016.

A prática mais visada por estas determinações e recomendações voltou a ser a comercialização de crédito aos consumidores, seguida dos serviços mínimos bancários.

No ano passado, e no domínio da supervisão comportamental, o BdP instaurou 55 processos de contra-ordenação contra 21 instituições. A quase totalidade (98,5%) resultou da análise de 131 reclamações, adianta o instituição liderada por Carlos Costa. Este número de processos fica abaixo dos números de 2016, ano em que o supervisor instaurou ainda 155 processos de contra-ordenação, envolvendo 29 instituições

Ao longo do último ano, o BdP conduziu 147 acções de inspecção aos balcões de 31 instituições, 95 acções de inspecção aos serviços centrais de 16 instituições e 632 acções de inspecção à distância a 126 instituições. Ao todo, foram realizadas mais 44 inspecções presenciais e mais 20 inspecções à distância do que em 2016.

No domínio da” transparência e a completude da informação prestada no preçário das instituições”, o regulador fiscalizou 603 folhetos de comissões e despesas. Dos folhetos de comissões e despesas reportados, detectou irregularidades em 185, tendo exigido a sua correcção.

Avaliou ainda 9501 suportes publicitários a produtos e serviços bancários, mais 11% do que em 2016, e fiscalizou 145 prospectos informativos de depósitos indexados e duais, menos 52 do que no ano anterior, o que, segundo o BdP, reflecte uma nova contracção da oferta deste tipo de produtos.

Foram fiscalizados 145 prospectos informativos de depósitos indexados e duais, menos 52 do que no ano anterior, reflectindo uma nova contracção da oferta deste tipo de produtos, e verificou o apuramento da remuneração de 187 depósitos indexados e duais que se venceram ao longo do ano. No cumprimento das taxas máximas foram verificados 1,6 milhões de novos contratos de crédito aos consumidores, reportados ao Banco de Portugal.

