O primeiro título mundial foi alcançado em 2000, o segundo em 2003 e o terceiro chegou nesta segunda-feira, 15 anos depois. O galês Mark Williams, de 43 anos, rompeu um longo hiato sem chegar à final do Campeonato do Mundo de snooker, impondo-se num dos despiques mais equilibrados de sempre (18-16) a outro dos grandes da modalidade, o escocês John Higgins.

No Crucible Theatre, em Sheffield, Inglaterra, os filhos do agora tricampeão viram pela primeira vez um título do pai, que há cerca de um ano estava afastado da alta roda do bilhar e acabou por ser persuadido pela mulher a voltar à competição. "Ela já não me podia aturar em casa, por isso tinha mesmo de voltar", brincou Williams, depois de confirmada a vitória.

Tal como aconteceu nos dois títulos anteriores, o galês impôs-se por 18 frames contra 16, depois de uma grande recuperação de John Higgins (ganhou cinco frames consecutivos), detentor de quatro títulos mundiais (1998, 2007, 2009 e 2011). E, dando corpo a uma promessa feita antes de chegar sequer à final, comparecerá praticamente nu na conferência de imprensa.

