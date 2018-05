O Rio Ave empatou nesta segunda-feira a zero em Paços de Ferreira e assegurou matematicamente o quinto lugar na I Liga 2017-18, posição que dará acesso à Liga Europa na próxima temporada se o Sporting derrotar o D. Aves na final da Taça de Portugal. Com a igualdade, os pacenses vão entrar na última jornada com apenas um ponto de vantagem sobre Estoril e V. Setúbal e precisam de vencer em Portimão para não dependerem de terceiros na luta pela manutenção.

No Estádio Capital do Móvel, a equipa da casa acusou a pressão e na primeira parte o domínio foi do Rio Ave. Porém, os primeiros 45 minutos terminaram sem grandes ocasiões de golos.

A precisar de um triunfo para ganhar margem de manobra na última jornada, o Paços de Ferreira melhorou no segundo tempo, mas, aos 69’, o Rio Ave quase marcou: Barreto assistiu Diego Lopes e o brasileiro, com a baliza aberta, rematou ao lado.

Obrigados a arriscar, os pacenses pressionaram nos últimos minutos e podiam ter garantido o golo da vitória no minuto 92, mas Cássio, com uma grande defesa, impediu que Ricardo de cabeça desfizesse o nulo.

