O antigo futebolista António Saraiva, campeão europeu pelo Benfica em 1960-61, morreu aos 84 anos, comunicou nesta segunda-feira o clube da Luz na sua página oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento do seu ex-futebolista António Saraiva (84 anos), um dos campeões europeus da história do clube", refere o Benfica, na nota publicada.

Natural de Peso da Régua, onde começou como futebolista, o antigo jogador passou ainda pelo Salgueiros e Caldas, até chegar ao Benfica, equipa que representou num dos momentos mais emblemáticos da sua história, de 1959 a 1963.

António Saraiva esteve na equipa nos dois títulos europeus (1960-61 e 1961-62), mas apenas no primeiro foi opção para o treinador Bela Guttmann, quando na época de 1960-61 esteve em cinco jogos europeus, o último dos quais na segunda mão das meias-finais com o Rapid Viena (1-1).

Na temporada seguinte, não foi utilizado na campanha europeia, mas jogou em dois jogos da Taça Intercontinental, diante do Peñarol (vitória por 1-0 e derrota por 5-0), numa “final” que obrigou a jogo de desempate, com derrota das águias (2-1). No Benfica, Saraiva conquistou ainda três campeonatos e uma Taça de Portugal.

