A apesar dos vários apelos à continuidade do jogador no clube por parte de colegas de equipa, adeptos e presidente, Iker Casillas afirmou que a partida contra o Feirense, neste domingo, foi “provavelmente” o seu “último jogo no estádio do Dragão”. O guarda-redes espanhol acaba contrato no final de Junho com o FC Porto e a renovação continua a ser uma incerteza.

“Ao dia de hoje, provavelmente é o meu último jogo no estádio do Dragão, não sei o que vai acontecer, porque o meu contrato acaba dentro de um mês. Tentei aproveitar e disfrutar todos os momentos e tentei que os adeptos disfrutassem também”, afirmou Iker Casillas em entrevista ao jornal desportivo Marca.

PUB

O guardião agradeceu todo o carinho que recebeu por parte de Pinto da Costa e dos adeptos portistas, não fechando a porta à sua continuidade no plantel “azul-e-branco”: “A verdade é que o meu contrato termina a 30 de Junho e não sei o que acontecerá. É verdade que o presidente demonstrou muito interesse na minha renovação e sempre me deu todo o carinho. Os adeptos também me acarinham sempre muito e voltaram a demonstrá-lo no jogo contra o Feirense e fico muito feliz com isso. As coisas têm de ser faladas; ao dia de hoje, não sei o que se vai passar. Quero continuar a jogar futebol e se o FC Porto bater à minha porta vou recebê-lo de braços abertos”.

PUB

O internacional espanhol abordou ainda, na mesma entrevista, o momento em que perdeu a titularidade para José Sá durante esta temporada, que terminou com a vitória portista no campeonato após quatro anos de jejum: "Claro que perder a titularidade não é algo de que se goste, mas o mais importante é a aprendizagem que se tira disso”.

Na flash interview no final do jogo que opôs FC Porto e Feirense, o guardião espanhol falou acerca da sua situação no clube e deu a entender o desejo de permanecer no plantel “azul-e-branco”: "Espero ficar. Vamos ver o que se passa". Pinto da Costa também abordou o tema, e deixou em claro que quer manter Iker Casillas no FC Porto: “Gostava que Casillas ficasse. Vou tentar que fique”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os jogadores já mostraram que querem que o guarda-redes continue a fazer parte do plantel dos “dragões” para a próxima temporada. Num vídeo partilhado por vários jogadores no Instagram, durante um convívio que reuniu todo o plantel na semana passada, vários colegas de equipa entoavam cânticos como: “Iker, fica". O médio André André chegou, no mesmo vídeo, a nomear Casillas como "o melhor guarda-redes de todos os tempos".

A continuidade do guarda-redes espanhol continua a ser um tema em aberto para o FC Porto. A dúvida mantém-se a um mês do término do contrato do jogador. O director de comunicação portista, Francisco J. Marques, chegou a afirmar que Casillas estaria de saída do Dragão, noticiou A Bola em Março.

Texto editado por Hugo Torres

PUB