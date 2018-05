O futebolista português Cristiano Ronaldo sofreu uma entorse ligeira no tornozelo direito, após marcar o primeiro golo do Real Madrid no clássico com o FC Barcelona (2-2), mas não está em dúvida para a final da Champions.

O internacional luso lesionou-se no momento em que fez o 1-1 em Camp Nou, aos 14 minutos, mas permaneceu em campo até ao intervalo e só no reatamento é que foi substituído, por Asensio.

De acordo com fontes do clube "merengue", o jogador ficou tocado no tornozelo e já iniciou o processo de recuperação na cidade desportiva de Valdebebas.

Não é previsto que o Real Madrid divulgue um relatório da lesão de Cristiano Ronaldo, mas é previsível que o técnico Zinedine Zidane não conte na quarta-feira com o jogador na visita ao Sevilha e no sábado na recepção ao Celta de Vigo.

A equipa técnica está convencida de que Cristiano Ronaldo reaparecerá na final da Liga dos Campeões, agendada para 26 de Maio, em Kiev, e na qual os bicampeões europeus defrontam os ingleses do Liverpool.

