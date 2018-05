A quatro jornadas do fim, a época 2017-18 da primeira divisão de hóquei em patins ainda está longe de decidida. O empate do Sporting no passado sábado, frente ao Óquei de Barcelos, puxou os “leões” para o terceiro lugar, com 59 pontos, após as vitórias dos adversários directos, FC Porto e Benfica. A liderança que morou em Alvalade durante dois meses passou para o Norte do país. Os “dragões” encabeçam agora a tabela classificativa em igualdade pontual com o Benfica, ambos com 60 pontos, sendo que os "azuis e brancos" apresentam uma melhor diferença de golos.

Na próxima jornada (23.ª), há um “clássico” que será potencialmente decisivo na hora da atribuição do troféu. O Benfica defrontará o FC Porto, no Dragão Caixa. Se as “águias” saírem vencedoras será o primeiro triunfo no reduto “azul e branco” nesta época, após terem sido derrotadas para a Liga Europeia e Taça de Portugal. O Sporting receberá, no Pavilhão João Rocha, o Paço de Arcos, décimo classificado do campeonato, formação ávida de pontos que lhe permitam assegurar a manutenção na 1.ª divisão.

Nas últimas quatro jornadas — sem contar com o clássico entre FC Porto e Benfica acima referido —, os “encarnados” irão receber o Sporting, na 24.ª jornada, e na penúltima ronda (25.ª) os “dragões” irão visitar o Sporting. Devido à grande proximidade pontual — e ao facto de nos encontrarmos na recta final da competição — estes jogos grandes ganham importância acrescida, podendo ditar a consagração de um dos três candidatos como campeão nacional.

O campeonato português irá parar no próximo fim-de-semana (dias 12 e 13 de Maio), devido à realização da final-four da Liga Europeia. A fase final da competição decorre, pela segunda vez, no Dragão Caixa e contará com uma meia-final portuguesa. FC Porto e Sporting irão defrontar-se com o objectivo de chegar à final daquela que é a principal competição de clubes da modalidade, a nível europeu.

A segunda meia-final do dia 12 de Maio será espanhola: o Barcelona, equipa mais titulada da prova no actual formato, com dez troféus, defrontará o Reus, que procura a segunda conquista na competição. A final realiza-se às 12h30 do próximo domingo, 13 de Maio, no pavilhão dos "azuis e brancos".

