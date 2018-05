No auditório do PÚBLICO, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, discutimos praticamente tudo o que é tema quente na área do património, como não podia deixar de ser numa mesa-redonda com uma historiadora de arte, um arquitecto e um arqueólogo.

Raquel Henriques da Silva, professora na Universidade Nova de Lisboa e antiga directora do Instituto Português de Museus, José Aguiar, especialista em reabilitação e professor da Faculdade Arquitectura da Universidade de Lisboa, e António Carvalho, director do Museu Nacional de Arqueologia, falaram do Programa Revive do Turismo de Portugal, que pretende reabilitar vários monumentos com a ajuda de privados, da nova pressão imobiliária sobre os centro históricos da principais cidades, de alguns monumentos que chegaram ao limite de visitantes como o Mosteiro dos Jerónimos, do futuro Museu das Descobertas, do património urbanístico que o país ainda não sabe bem o que é, e de muitas outras realidades. Tem de ouvir aqui para ficar a conhecer. Uma organização do PÚBICO e da Direcção-Geral do Património Cultural, com moderação da jornalista Isabel Salema.

