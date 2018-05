Pouco mais de uma semana após o nascimento do seu terceiro filho, os duques de Cambridge aproveitaram o terceiro aniversário da princesa Charlotte para a fotografar com o irmão mais novo, Louis Arthur Charles.

As fotografias, tiradas pela própria Kate Middleton, foram partilhadas na conta de Instagram do Palácio de Kensington. Na primeira, o recém-nascido aparece de olhos fechados, encostado à irmã, que lhe dá um beijo na testa. Na segunda, Louis aparece sozinho e de olhos abertos, vestido de branco e apoiado por uma almofada.

Os duques aproveitaram a ocasião para partilhar ainda uma mensagem de agradecimento ao público "pelas suas mensagens amáveis, no seguimento do nascimento do príncipe Louis e pelo terceiro aniversário de Charlotte".

Louis é o segundo filho rapaz do casal e o quinto membro da família real na linha de sucessão ao trono, a seguir à irmã Charlotte. Isto devido a uma mudança da lei em 2013, que fez com os rapazes não tenham primazia sobre as raparigas.

À semelhança do que aconteceu com o parto de George e Charlotte, Kate Middleton saiu do hospital no mesmo dia e pelo próprio pé. O pouco tempo que passou internada chegou para receber a visita dos dois filhos, que chegaram acompanhados pelo pai.

