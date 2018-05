A letra é de Alberto Índio, músico portuense que também dá a cara e a voz ao novo cântico oficial do FC Porto. Chama-se Azul e branco é o coração e foi lançado nos últimos dias, um pouco antes da festa do título de campeão nacional. Vários jogadores do FC Porto, de Felipe a Alex Telles, passando por Ricardo, Herrera e Gonçalo Paciência, participam no vídeo oficial do cântico, que inclui imagens de vitórias históricas do clube, do calcanhar de Madjer em Viena ao golo de Costinha em Old Trafford.