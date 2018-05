O ministro da Defesa prepara uma visita a Angola dentro de duas semanas e, ao que o PÚBLICO confirmou, o Governo está confiante que esta deslocação se concretize mesmo.

As relações diplomáticas entre Angola e Portugal estão tensas na sequência do processo Operação Fizz em que o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente foi constituído arguido. Luanda entende que o processo deveria ser transferido para aquele país e tem feito retaliações ao nível político, como a não indicação de um embaixador em Lisboa.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Defesa recusa fazer qualquer comentário. Mas no Governo esta deslocação é vista como "um sinal de boa vontade" por parte de Angola, uma vez que será a primeira vez que um ministro português visita aquele país desde que o regime de João Lourenço "congelou" as relações diplomáticas com Lisboa.

Recorde-se que em Fevereiro do ano passado, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, teve que cancelar à última hora uma visita a Luanda ("Não havia condições", argumentou na altura o lado angolano). A deslocação do primeiro-ministro a Luanda está sem data marcada e João Lourenço apenas convidou o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, para a sua tomada de posse, depois de António Costa ter dito publicamente que esperava por um convite. Nessa ocasião, porém, Marcelo ouviu o Presidente angolano fazer grandes elogios a outros países europeus, esquecendo-se propositadamente de Portugal.

A visita de Azeredo Lopes insere-se no âmbito da cooperação técnico-militar que Portugal tem com vários países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e que já o levou a S. Tomé ou Moçambique. O programa ainda não está fechado podendo ter um encontro com o seu homólogo angolano.

