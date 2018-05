E a justiça o que vai fazer?

Sabemos como Ricardo Salgado actuava e corrompia tudo e todos. Sabemos também que além de Salgado, também José Sócrates, António Mexia, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Rui Rangel, Manuel Pinho, Carlos Liberato Baptista (presidente demissionário da ADSE) e tantos outros têm de ser igualmente visados pela justiça a bem da verdade, da luta contra a corrupção e da defesa de princípios éticos. Caso contrário, o lamaçal em que a sociedade portuguesa se começou a transformar tenderá a ser cada vez maior.

Não consigo entender o porquê da existência de tanta corrupção em Portugal. Ausência de valores? Falta de princípios? Necessidade de obtenção fácil de dinheiro? Desvalorização do princípio da honra? E a justiça portuguesa o que vai fazer? Agir rapidamente ou deixar prolongar os diversos casos no tempo protegendo os presumíveis culpados? Tenho vergonha destes acontecimentos e só espero que a justiça portuguesa seja imparcial e rápida na apreciação de todos os casos. Como eu gostava que, por fim, todos os que com habilidade enriqueceram prejudicando em alguns casos milhares de outros fossem finalmente julgados e condenados. Peço a todos os jornalistas que investiguem os diferentes processos e semestralmente, por exemplo, publiquem o estado em que os mesmos se encontram. Para bem de Portugal e para tentar evitar que Portugal continue, tal como foi classificado em 2017, a ser o 5.º país mais corrupto do total dos 38 europeus. É preciso fazer algo, é preciso denunciar, é preciso ser exigente connosco próprios.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os anões mentais

José Sócrates, o único ex-primeiro-ministro socialista a conquistar maioria absoluta em eleições legislativas desfiliou-se do PS. Quem diria que Sócrates seria condenado publicamente por altos dirigentes socialistas antes de ser julgado. Nem Passos Coelho, Paulo Portas ou Cavaco Silva ousaram condenar o antigo primeiro-ministro. António Costa, Carlos e César e João Galamba foram juízes em casa própria. Esses anões mentais desconhecem que, tal como a liberdade, a amizade só é verdadeira se for inteira e incondicional. Mário Soares provou ser um amigo verdadeiro de José Sócrates.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Evidências e expectativas

Após a cimeira entre os líderes das duas coreias a comunidade internacional vê em Kim Jong-un como um possível interlocutor para a paz na península coreana e no mundo. Na verdade, a sua estratégia nunca foi atacar a América nem iniciar um conflito nuclear que certamente resultaria na destruição do seu país “mergulhado na miséria e esmagado pelas sanções”. O seu objectivo, desde início, é sentar-se à mesa das negociações com Donald Trump. Algo que irá ocorrer dentro de algumas semanas e que está a gerar uma situação expectante ao nível da desnuclearização e da pacificação. Todavia, o futuro confirmará se não é mais do que uma medida da Coreia do Norte para conquistar a confiança daqueles que outrora a consideravam como uma ameaça grave e iminente para a Humanidade.

Manuel Vargas, Aljustrel

