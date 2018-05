Francisco pediu neste domingo o fim da violência e da vingança na República Centro-Africana, depois dos últimos ataques que fizeram inúmeras vítimas no país, entre as quais um sacerdote. O Papa fez o pedido depois de rezar a Regina Coeli (oração rezada pelos católicos durante a época pascal, substituindo a oração do Angelus), na praça de São Pedro, no Vaticano.

PUB

O Papa convidou os fiéis a rezarem pela população da República Centro-Africana, que disse "levar no coração", "depois da grave violência dos últimos dias que deixou inúmeros mortos e feridos, entre os quais um sacerdote". "O Senhor, com a intercessão da Virgem Maria, ajude a todos a não decidirem pela violência e pela vingança, mas para construírem juntos a paz", sublinhou.

Albert Toungoumale Baba é o padre que morreu num ataque a uma igreja católica em Bangui. Os últimos ataques dos rebeldes afectaram integrantes das forças das Nações Unidas. Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 98 ficaram feridas na onda de violência sectária na capital da República Centro-Africana, com alvos que incluíram uma igreja, uma mesquita e instalações de saúde.

PUB

A República Centro-Africana vive um complicado processo de transição desde que, em 2013, os rebeldes Séléka derrubaram o Presidente François Bozizé, levando a uma onda de violência entre muçulmanos e cristãos, causando milhares de mortos e obrigando um milhão de pessoas a abandonarem os seus lares. Francisco visitou o país em Novembro de 2015.

PUB