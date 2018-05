A circulação de trânsito vai estar condicionada este domingo em Lisboa, das 16h às 20h, entre o Martim Moniz e a Baixa, devido à passagem da Procissão de Nossa Senhora da Saúde, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa.

PUB

Esta procissão é a mais antiga de Lisboa e nela participa o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como faz desde que tomou posse, há três anos.

A procissão sai do Martim Moniz e segue pela Rua do Benformoso, Largo do Intendente de Pina Manique, Travessa Cidadão João Gonçalves, Avenida Almirante de Reis, Rua da Palma e regressa ao Largo do Martim Moniz, de onde prossegue depois pela Rua Dom Duarte, Praça da Figueira, Rua dos Condes de Monsanto, Poço do Borratém e Rua do Arco do Marquês do Alegrete, para terminar novamente no Largo do Martim Moniz.

PUB

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito nas ruas desta freguesia, de Santa Maria Maior, serão coordenadas no local pela polícia.

PUB