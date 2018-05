A caminhada de João Sousa para a vitória

João Sousa alcançou, neste domingo, um feito inédito: é o primeiro português a vencer o Estoril Open, o torneio de ténis mais importante que se disputa em Portugal. Durante a competição, que arrancou a 28 de Abril, o vimaranense defrontou o russo Danil Medvedev, o compatriota Pedro Sousa, o britânico Kyle Edmund, o grego Stefanos Tsitsipas, e, por último, o norte-americano Frances Tiafoe.

“Não há palavras para descrever esta emoção. Foi um sonho tornado realidade, sempre quis vencer aqui em Portugal. É incrível todo o esforço, durante tantos anos...”, afirmou João Sousa, ainda no court principal do Clube de Ténis do Estoril, visivelmente emocionado.