O CaixaBank, principal accionista do BPI, anunciou neste domingo que adquiriu mais 8,425% do banco do capital do banco português, uma operação que o torna detentor de um total de 92,9% das acções e que deverá criar as condições para que o BPI deixe de estar cotado em bolsa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco espanhol revela que a compra de acções foi feita ao grupo segurador Allianz por um valor total muito próximo dos 178 milhões de euros, a um preço de 1,45 euros por acção.

Isto significa que aquisição foi feita a um valor cerca de 22,7% mais alto do que a actual cotação e quase 28% acima do preço da oferta pública de aquisição que o Caixabank tinha realizado no ano passado. Nessa operação, através de uma oferta de 1,134 euros por acção, o CaixaBank tinha conseguido ficar com 84,5% do BPI.

Uma das consequências do reforço do domínio do CaixaBank no capital do BPI deverá ser, anunciou também o banco, a saída do BPI de bolsa. O comunicado afirma que “é intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI”.

Depois da OPA do ano passado, o BPI já tinha deixado de estar presente no índice PSI20, devido à redução muito significativa do número de acções que poderia ser transaccionadas em bolsa. Na altura, contudo, os seus responsáveis tinham manifestado a intenção de manter o título cotado.

Em comunicado o grupo Allianz confirmou a venda das acções do BPI que detinha, anunciando que acordou com o CaixaBank acordaram "reorganizar a parceria de negócio através do Banco BPI em Portugal, com o objetivo de manter e fortalecer a cooperação na distribuição de seguros".

