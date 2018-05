O ciclista italiano Elia Viviani (Quick Step Floors) voltou neste domingo a vencer uma etapa da Volta a Itália, em Eilat, onde o australiano Rohan Dennis (BMC) segurou a liderança e o português José Gonçalves (Katusha-Alpecin) subiu ao terceiro lugar.

Viviani, que tinha vencido a tirada de sábado, voltou a impor-se ao sprint ao compatriota Sacha Modolo (Cannondale) e ao irlandês Sam Bennett (Bora hansgrohe) no final dos derradeiros 229 quilómetros do Giro disputados em Israel, desde Be'er Sheva, em 5h02m09s, o mesmo tempo que Gonçalves, que foi o 10.º a cruzar a meta.

Na classificação geral, Dennis permanece no primeiro posto, com um segundo de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin, vencedor da prova em 2017, e sobre Gonçalves, o único português na corrida, que ultrapassou o belga Victor Campenaerts (Lotto) no terceiro lugar.

O pelotão vai cumprir na segunda-feira o primeiro dia de descanso, após três etapas em Israel, e vai ser retomado na terça-feira, na Sicília, com a etapa entre Catania e Caltagirone, numa viagem de 191 quilómetros.

